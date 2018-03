Querido kinderboeken herenigd met uitgeverij Querido

Querido is een uitgeverij van respectabele leeftijd: opgericht in 1915 in Amsterdam. In 1971 kwam er een kinderuitgeverij bij, met een uitstekende reputatie en topauteurs als Annie M.G. Schmidt, Guus Kuijer, Edward van de Vendel, Bart Moeyaert, Gerda Dendooven, Els Beerten, Ingrid Godon en vele anderen.