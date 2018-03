N-VA Gent vindt tijdelijke schorsing De Zegher onvoldoende: "Ze blijft weigeren documenten ter beschikking te stellen"

Gisteravond raakte bekend dat De Zegher tijdelijk geschorst is. Een definitieve beslissing over haar aanblijven zal er pas komen na een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de bruikleen van de Toporovski-collectie, een omstreden collectie Russische avant-gardekunst.

Oppositiepartij N-VA vindt dat de tijdelijke schorsing van De Zegher niet ver genoeg gaat. "Wat het MSK nu nodig heeft, is een krachtig signaal naar de Vlaamse en internationale kunstenwereld", stelt Karlijn Deene (foto), N-VA-gemeenteraadslid en bestuurslid van het Autonoom Gemeentebedrijf Kunst en Design. "Eigenlijk zegt de stad nu dat ze aan die internationale experts geen geloof hechten. Bovendien heeft mevrouw de Zegher geweigerd om documenten ter beschikking te stellen. We hebben dus geen enkele transparantie gekregen."

Gisterochtend eiste Siegfried Bracke (N-VA), voorzitter van de cultuurcommissie van de stad Gent, dat De Zegher uiterlijk tegen vanochtend documenten aan het stadsbestuur zou overmaken die bewijzen dat Noemi Smolik en Magdalena Dabrowski aan het vooronderzoek hebben meegewerkt, zoals De Zegher maandag beweerde. Smolik en Dabrowski lieten in De Standaard immers optekenen dat De Zegher hen nooit om hun expertise heeft gevraagd. Volgens De Zegher waren de twee kunsthistorici wel lang enthousiast geweest over de collectie. Maar gisteren overdag zou De Zegher in een telefoongesprek met De Tijd al gezegd hebben: "In hun plaats zou ik ook afstand nemen. Door de heisa die er is ontstaan, word je als kunsthistoricus blijkbaar beter niet meer met mij geassocieerd. Het schip zinkt, iedereen springt eraf."

"Over haar op dit moment op non-actief te zetten, was er een algemene consensus", gaat Deene verder in "De ochtend" op Radio 1. "De discussie ging vooral over het feit of dat tijdelijk of definitief zou zijn. Een ontslag in de formele zin kan niet, dat kan enkel de stad Gent, maar eigenlijk wilde ik wel dat er een definitief einde kwam aan de terbeschikkingstelling van de Zegher aan het MSK."

"Er is gesteld dat er te weinig elementen zijn om nu al definitief van een schending van vertrouwen te kunnen spreken, maar ik meen dat die er wel degelijk zijn. Mevrouw De Zegher heeft al 7 weken op rij geweigerd om ook maar 1 document vrij te geven dat staaft dat ze haar wetenschappelijk onderzoek naar behoren heeft gedaan. Ook gisteren heeft ze dat geweigerd. We hebben als bestuurder nog niets kunnen inkijken. Er zijn internationale experts die haar verklaringen tegenspreken. We kunnen op zijn minst spreken van een schending van vertrouwen. Zij heeft haar onderzoek opgehangen aan 2 referenties, de dames Dabrowski en Smolik, en juist die 2 personen ontkennen formeel, ook in gezaghebbende internationale kunstbladen, dat zij als referentie hebben gefungeerd en haar een positief advies hebben gegeven."