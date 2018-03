Aanklager eist levenslang voor Renaud Hardy

Volgens de openbare aanklager is Renaud Hardy één van de gevaarlijkse individuen van de maatschappij. Daarom eist ze voor hem een levenslange opsluiting. Daarnaast vraagt ze ook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor 15 jaar. "Deze man is een georganiseerde psychopate seksuele sadistische seriemoordenaar", zei de aanklager. "Ik wil niet het risico lopen dat iemand ooit nog zijn pad moet kruisen, dat hij ooit nog aan iemands deur staat", klonk het. "Daarom vorder ik levenslang".

Geef enkel levenslang als er niks te vinden is aan de goede kant van de weegschaal Frederic Thiebaut, advocaat Renaud Hardy

De advocaat van Renaud Hardy heeft in zijn pleidooi gevraagd om rekening te houden met verzachtende omstandigheden. "Er liggen ook enkele dingen in de goede kant van de weegschaal, hou met alles rekening", zei Frederic Thiebaut. "Hij heeft een blanco strafblad, een persoonlijkheidsstoornis die hij zelf niet gekozen heeft, en ook de ziekte van Parkinson heeft meegespeeld. Hij was erg gefrustreerd. Die ziekte krijgen was een kantelmoment in zijn leven", zei Thiebaut.

Ik zit met vragen, waarom ik dit heb gedaan Renaud Hardy

Ook Renaud Hardy zelf heeft het woord gekregen vandaag. "Spijtig genoeg kan ik de klok niet terugdraaien", zei hij geëmotioneerd. "Het spijt me enorm wat ik jullie heb aangedaan. Ik zit met vragen, waarom ik dit hebt gedaan", zei hij. "Maar die beslissing moet u nemen", zei hij en hij stopt even om na te denken. "Jaren..., jaren..." , zei hij nog.

Later vandaag zal de jury samen met het hof een beslissing moeten nemen. De twaalf juryleden zijn nu in beraad.

Schuldig en toerekeningsvatbaar

Gisteren verklaarde de jury Hardy nog schuldig en toerekeningsvatbaar. Vooral dat laatste was een belangrijk discussiepunt op het proces de afgelopen weken. Frederic Thiebaut, de advocaat van Hardy, had gevraagd om zijn cliënt te interneren. Volgens de advocaat was Hardy pas beginnen moorden toen hij medicatie nam tegen de ziekte van Parkinson waaraan hij lijdt. Daardoor heeft hij volgens de advocaat een impulscontrolestoornis. Dat was ook de stelling van neuroloog Chris Van der Linden, die op het proces kwam getuigen. Ook volgens psychiater Chris Dillen was Hardy ontoerekeningsvatbaar. Maar die redenering is de jury dus niet gevolgd.

Gruwelijkste assisenproces?

Daarmee komt stilaan een einde aan dit assisenproces. Opvallend aan deze zaak was dat er beelden bestonden van één van de moorden die Hardy pleegde. Vaak zijn er wel expliciete foto's, maar dat er ook beelden zijn is erg uitzonderlijk. De gruwelvideo werd achter gesloten deuren getoond op het proces, maar werd na enkele fragmenten al stopgezet omdat de beelden té gruwelijk waren. Volgens advocaat Jef Vermassen was dit het gruwelijkste proces dat hij ooit heeft meegemaakt. "De beelden zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de beslissing van de jury", zegt Vermassen.