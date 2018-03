Renaud Hardy krijgt levenslang

De jury heeft de strengste straf uitgesproken, zoals de openbare aanklager vanmorgen nog had gevraagd. Volgens de advocaat van Renaud Hardy waren er verzachtende omstandigheden, zoals Hardy's blanco strafblad en de ziekte van Parkinson. Maar de jury was het daar niet mee eens. Volgens de juryleden is er een te hoog risico op recidive en is Hardy een ernstig gevaar voor de samenleving. Hij heeft een schrijnend gebrek aan respect voor de fundamentele waarden van de samenleving, klinkt het. "Hardy is manipulatief en respectloos, vooral naar vrouwen", staat te lezen in het vonnis. De maatschappij moet volgens de jury beschermd worden tegen Hardy, en daarom kreeg hij de zwaarste straf.

Ik zit met vragen, waarom ik dit heb gedaan Beschuldigde Renaud Hardy

Renaud Hardy reageerde heel aangedaan bij de voorlezing van het vonnis. Hij begon luid te huilen. Vanmorgen kreeg hij nog voor de laatste keer het woord. "Spijtig genoeg kan ik de klok niet terugdraaien", zei hij geëmotioneerd. "Het spijt me enorm wat ik jullie heb aangedaan. Ik zit met vragen, waarom ik dit heb gedaan", zei hij.

Schuldig en toerekeningsvatbaar

Gisteren verklaarde de jury Hardy nog schuldig en toerekeningsvatbaar. Vooral dat laatste was een belangrijk discussiepunt op het proces de afgelopen weken. Frederic Thiebaut, de advocaat van Hardy, had gevraagd om zijn cliënt te interneren. Volgens de advocaat was Hardy pas beginnen te moorden toen hij medicatie nam tegen de ziekte van Parkinson, waaraan hij lijdt. Maar die redenering heeft de jury dus niet gevolgd.

Gruwelijkste assisenproces?