Russische oppositieleider Navalny verdedigt Moskous nucleaire bewapening

De Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft de nucleaire bewapening van zijn land verdedigd. "Rusland heeft de nucleaire balans met de VS nodig. We moeten dat behouden en uitbouwen", zegt hij in verschillende internationale media. "Misschien klinkt het ouderwets, maar het risico op wederzijdse vernietiging is een garantie op veiligheid wereldwijd."