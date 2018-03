Schauvliege wil meer bioboeren en maakt extra middelen vrij

Eén op de 100 Vlaamse landbouwproducten is biologisch. Daarmee doet Vlaanderen het een pak slechter dan het Europees gemiddelde van 6 op de 100. In Wallonië is het een heel ander verhaal, daar zit men boven het gemiddelde.



Om de biolandbouw in Vlaanderen te stimuleren is vandaag een nieuwe versie van het strategische plan voor de sector voorgesteld. Nieuw daarin is dat er regionale "bioclusters" zullen worden opgericht, lokale samenwerkingsverbanden. Het doel daarvan is om het aantal boeren te vergroten dat omschakelt van de gangbare naar de biologische landbouw.

Schauvliege maakt de vergelijking met een olievlek. "Wanneer er een biobedrijf is, is het de bedoeling dat het als een olievlek gaat uitdeinen naar de omgeving en dat er nog andere landbouwers in de buurt de omschakeling maken. Daarnaast moet men ervoor zorgen dat de consument de weg vindt naar die biologische landbouwers in de buurt."

Het nieuwe plan besteedt ook aandacht aan onderzoek en innovatie. Schauvliege maakt 1,4 miljoen euro extra vrij voor de nieuwe projectwerking, bovenop de 5 miljoen die al ingepland was voor de sector. "In totaal zal ik dit jaar 6,4 miljoen euro investeren in de biolandbouw, dat is een record."