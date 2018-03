Securitas bewaakt vanaf vandaag de kazerne van Heverlee

"Securitas zal de buitenkant van de kazerne bewaken, zeg maar 'den draad'", zegt Bruno Vanloo, de commandant van de kazerne. "Ze zullen ook aan de ingang staan en controleren wie er binnenkomt en buiten gaat. Daardoor kan ik zo'n dertig man vrijmaken en dat komt van pas want wij bewaken ook Zaventem en vanaf volgende week voeren we ook bewakingsopdrachten uit in Antwerpen, en bovendien heb ik ook een detachement in Afghanistan."

Bruno Vanloo vindt het een goeie zaak dat Securitas wordt ingeschakeld. "Soms gebeurt het dat de Special Forces aan de poort staan voor de bewaking en dat is toch een beetje zonde. Dat is zoals de groep Diane inzetten om het verkeer aan de school te regelen."

Minister van Defensie Steven Vandeput was aanwezig in Heverlee samen met Bart Adam, de topman van beveiligingsfirma Securitas. Nu al bestaan plannen, zei de minister, om privébedrijven later dit jaar in te zetten voor de bewaking van de militaire luchthaven van Melsbroek en van de Koninklijke Militaire School in Brussel.