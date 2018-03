Speerpunten en frietvorkjes: Amsterdamse metro stelt opgegraven schatten tentoon

Waar de metro werd aangelegd stroomde ooit de Amstel. Dat is de reden dat er zoveel voorwerpen werden aangetroffen. “Een rivier wordt door mensen door de eeuwen heen altijd gebruikt om afval in te gooien,” zegt stadsarcheoloog Jerzy Gawronski aan de NOS.

Er werd tot 30 meter diep gegraven. Alles samen meer dan 700.000 objecten werden aangetroffen, vooral alledaagse gebruiksvoorwerpen uit vele eeuwen. In de 17de eeuw bloeide de suikerindustrie in Amsterdam en vandaar zijn veel stroopkannen en –potten gevonden. Voorts speerpunten en bijlen uit de prehistorie, verloren bootshaken van schepen, heiligenbeeldjes, flessen en steengoed en ook een traangasgranaat die wellicht werd afgevuurd tijdens de woelige kroning van koningin Beatrix in 1980. Ook eigentijdse voorwerpen zoals sleutels en brillen, speelgoed en zelfs auto’s zijn gerecupereerd.

De roltrapkunst van het Rokin

Alles werd eerst in 2000 kisten op 90 pallets gestopt. De stadsarcheoloog presenteert nu een selectie in glazen kasten, die de metrogebruiker kan bekijken terwijl zij of hij op de roltrap staat in het metrostation Rokin. De objecten zijn in tien thema’s ingedeeld en geschikt op panelen: knikkers bij knikkers, potten bij potten enzovoort.

Video van David Claerbout

De Amsterdamse Noord-Zuidlijn wordt op 22 juli 2018 geopend. De aanleg had letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde; vooral de kruising met het centraal station is een technisch huzarenstuk. Over het hele traject komen er ook kunstwerken. In metrostation Amsterdam Centraal presenteert de Belg David Claerbout een videoproject met verschillende lagen: een oer-Hollands landschap, het veranderlijke weer en een mannetje dat zijn omgeving onderhoudt. Daarvoor stond David Claebout zelf model. Elke dag is er iets anders te zien. Het kunstwerk is wellicht volgende maand klaar.