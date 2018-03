Steden blijven blinde vlek voor zonnepanelen

In de top 10 van gemeentes met het hoogste vermogen zonne-energie per 1.000 inwoners zijn er maar liefst 7 uit Limburg. Koploper is Kinrooi met een vermogen van 532 kw per 1.000. Antwerpen staat op de voorlaatste plaats met 36 kW.

Almaar meer Vlamingen kiezen voor zonnepanelen. Op één jaar tijd zijn er in 2017 liefst 43.000 installaties bijgekomen, goed voor een stijging van 11 procent aan geproduceerd vermogen. Maar opvallend: het is vooral een plattelandsfenomeen.

Dat er in steden minder zonnepanelen liggen, is volgens Andries Gryffroy niet zo verwonderlijk. "In steden zijn nu eenmaal meer appartementen en meergezinswoningen. Er is dus minder beschikbare dakoppervlakte per gezin", zegt Gryffroy.

Het parlementslid wil dat steden een inhaalbeweging maken en dat kan via het zogenoemde zonnedelen. "Burgers en bedrijven die geen dak hebben waarop zonnepanelen kunnen liggen, investeren mee in panelen op andermans dak. Met de winst daalt je eigen energie-factuur."