Stephen Fry hervertelt de grote verhalen: "Alles wat de Griekse goden zijn, zijn wij mensen ook"

Van kindsbeen af was Stephen Fry gefascineerd door Griekse mythologie. “Als ik in reïncarnatie zou geloven, dan was het wel zeker dat ik ooit in antiek Griekenland leefde”. Toen Fry opgroeide, bleef hij op zijn honger zitten. De joodse god van zijn moeder en de christelijke van zijn vader konden de wereld niet verklaren. “De joodse god schiep de mens naar zijn evenbeeld; maar de Grieken maakten goden naar hun beeld: ménselijke goden, feilbaar, wispelturig, grillig, geestig, humoristisch, wreed. Alles wat de goden zijn, zijn wij mensen ook, zowel in hun grootheid, wijsheid, kracht, maar ook in hun bedrog en zwakheid.”

Voor Stephen Fry hebben de grote verhalen ook iets te vertellen over de tijd waarin we nu leven. Het internet was als de doos van Pandora, bijvoorbeeld, tot het deksel eraf ging en er scheldpartijen, racisme en beledigingen ontsnapten.

Altijd als iets bijna perfect is, is het tegendeel erin vervat. Stephen Fry

Die tegenpolen zitten niet enkel in de wereld, maar ook in de mens. Stephen Fry lijdt zelf aan een bipolaire stoornis, en maakte daar een BBC-reeks over: “The secret life of the manic depressive”. Twee keer overleefde hij een zelfmoordpoging, vertelde hij aan Adriaan van Dis. En toch noemt hij zichzelf geen zielig persoon, hij ervaart pijn én vreugde, en zou er niet voor te vinden zijn om alle emoties af te vlakken, zoals Jack Nicholson moet ondergaan in “One flew over the cuckoo’s nest”. Onlangs raakte ook bekend dat Fry behandeld wordt voor prostaatkanker.

Stephen Fry was te gast bij “Hier is … Adriaan van Dis”, uitgezonden in de plaats van “De Wereld Draait Door“ op de Nederlandse televisie, ter gelegenheid van de Boekenweek. “Hier is … Adriaan van Dis” was in de jaren 80 een legendarisch boekenprogramma.

Stephen Fry raakte in dezelfde periode bekend met het duo Fry and Laurie, samen met collega-comedian Hugh Laurie. Op het witte doek speelde hij onder meer Oscar Wilde. Op de BBC presenteerde hij vele jaren een komische kwis. Hij schreef een meerdelige autobiografie en nu dus "Mythos", in het Nederlands uitgegeven bij Thomas Rap. In de video hier onder vertelt hij het verhaal van Pandora.