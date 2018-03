Street-artproject kleurt Geldenaaksebaan in Leuven

Abdij van Park in Heverlee is een toeristische trekpleister net buiten de ring van Leuven. De mix van de eeuwenoude gebouwen en het rustgevende landschap lokken veel wandelaars, joggers, maar ook toeristen. Toch rijden nog velen de onopvallende ingang van de Abdij onwetend voorbij.

Om de ingang meer in de kijker te zetten wil de stad dat deze in het oog springt. Daarom wordt de betonnen brug ter hoogte van de ingang in een nieuwe laag verf gestoken.

Ook de buurtbewoners vragen om een opfleuring van de buurt rondom de Abdij, vertelt schepen Bieke Verlinden: "We gaan op de zijgevel van de Sint-Norbertusschool ook een muurschildering aanbrengen. Zo laten we het positieve, kleurrijke karakter van de buurt zien."

Vogels

De muurschildering op de spoorwegbrug en de schoolmuur zal lichte, maar toch opvallende kleuren bevatten. De kunstenaars willen een link maken tussen mens en natuur en daarom kozen ze voor vogels. Naast de vogels vind je ook een kleine knipoog naar de monumentale glasramen van de Abdij van Park terug.