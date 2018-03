Trump houdt vast aan invoertarieven, maar "zal heel flexibel zijn" voor sommige landen

In Washington heeft de Amerikaanse president Trump het presidentieel decreet getekend met maatregelen in over de invoertarieven van staal en aluminium. Trump houdt vast aan zijn oorspronkelijke plan met invoertaksen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Maar de president voegde er aan toe: "We zullen heel eerlijk zijn, we zullen heel flexibel zijn, maar we zullen de Amerikaanse werknemers beschermen zoals ik heb aangekondigd tijdens mijn campagne.”

De opheffing van de tarieven zijn dus bespreekbaar. Het wordt land per land bekeken. "We tonen grote flexibiliteit en samenwerking tegenover diegenen die echte vrienden zijn en ons eerlijk behandelen, zowel op het gebied van handel als militair."

Hij benadrukte dat vooral de militaire relatie van de VS en de andere landen een rol zal spelen bij de onderhandelingen.