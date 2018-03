Turkse rechtbank stuurt 25 journalisten naar de cel

25 journalisten werden in Turkije veroordeeld tot celstraffen tot 7,5 jaar. Het merendeel van de veroordeelden werkten voor media verbonden aan islamprediker Fethullah Gülen. Gülen wordt door Ankara gezien als de drijvende kracht achter de mislukte staatsgreep van juli 2016. Gülen zelf woont in de VS en ontkent dit ten stelligste.



Van de 29 journalisten en mediafiguren in de beklaagdenbank werden er 21 veroordeeld wegens "lidmaatschap van een terroristische organisatie".

Een van de veroordeelden is de zanger Atilla Tas, die een celstraf van iets meer dan drie jaar kreeg wegens "hulp aan een illegale groep". De linkse, seculiere journalist Gokce Firat Culhaoglu moet zes jaar in de cel. Beiden hadden het al eerder aan de stok met de wet wegens het "beledigen" van president Recep Tayyip Erdogan.