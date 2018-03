Tusk zweert bij "Ierland eerst"

De Britse regering had ontstemd gereageerd toen de Europese Unie enkele weken geleden in haar ontwerp van terugtrekkingsakkoord had opgenomen dat de regelgeving in Noord-Ierland afgestemd zou moeten blijven op die van de Europese Unie indien de Britse regering geen oplossing vindt om de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland te vermijden. Volgens Londen dreigt zo een douanegrens opgetrokken te worden in de Ierse Zee.

"We respecteren dit standpunt, maar we verwachten ook dat Groot-Brittannië een specifieke en realistische oplossing voorstelt om een harde grens te vermijden. Zolang Groot-Brittannië geen oplossing voorstelt, is het zeer moeilijk in te beelden dat er inhoudelijke vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen. Indien iemand in Londen veronderstelt dat er tijdens de onderhandelingen eerst andere zaken zullen aangepakt worden, en dan pas de Ierse kwestie, dan zou ik antwoorden: Ierland eerst", verklaarde Tusk aan de zijde van de Ierse premier Leo Varadkar.