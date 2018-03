Twee Vlaamse studentes verkozen tot VN-jongerenvertegenwoordigers

De Vlaamse Jeugdraad heeft gisterenavond twee nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers verkozen. Nele Van Hoyweghen (19) uit Lochristi wordt jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling, Sara Coghe (21) uit Roeselare wordt dat voor jeugd. Het komende jaar zullen zij de belangen van Vlaamse kinderen en jongeren verdedigen bij de Verenigde Naties.

Samen met de Vlaamse Jeugdraad zullen ze zich het komende jaar focussen op klimaat en circulaire economie. Maar er is ook nog een ander doel. "Het is belangrijk om jongeren niet alleen te laten interesseren, maar ook gaan engageren om actief deel te nemen aan politiek", zegt Sara Coghe.

De twee studentes trekken dit jaar naar het hoofdkwartier van de VN in New York, en gaan ook naar de klimaattop in Polen.