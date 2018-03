Van hostess naar onthaalmedewerker: genderneutrale functietitels moeten loonkloof verkleinen

Volgens Peeters kunnen genderstereotype jobomschrijvingen ertoe leiden dat mannen of vrouwen niet solliciteren. "Een vacature voor "hostess" kan mannen afschrikken om te solliciteren, terwijl dat bij "onthaalmedewerker" niet zo is. Mensen moeten op de arbeidsmarkt kansen krijgen op basis van hun competenties."

"Het aanpassen van functietitels kan misschien iets kleins lijken, maar het draagt bij tot een mentaliteitswijziging die nodig is om de loonkloof voort te verkleinen. Functieclassificaties met een vrouwelijke titel situeerden zich traditioneel lager in de hiërarchie, terwijl genderneutrale of mannelijke titels hoger stonden. Het maakt dus wel degelijk iets uit."

In België bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen per werkuur gemiddeld 7,6 procent. De helft van de loonkloof kan verklaard worden doordat vrouwen vaker deeltijds werken, of door verschillen in de sectoren van tewerkstelling. Voor de andere helft van de loonkloof is er echter geen verklaring.