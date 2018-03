Vandeput bevestigt noch ontkent betrokkenheid bij geheime operatie: "Onze opdracht is informatie verzamelen"

Volgens minister Vandeput doet ons land alles wat mogelijk is om informatie te verzamelen over de Belgische IS-strijders in Syrië en Irak. Maar of ons land betrokken is bij de operatie, wil hij bevestigen noch ontkennen.

"Ik kan daarover geen uitspraken doen"

"Daarover kan ik geen uitspraken doen. Ik weet als minister van Defensie van ons land niet hoe andere landen omgaan met informatie die zij vergaren. Er worden dingen verteld, maar ik heb daarvan een bevestiging noch een ontkenning", zegt hij in "De ochtend". "Wat voor ons belangrijk is, is dat we het vooraf weten als Syriëstrijders naar België terugkeren, zodat we hen kunnen arresteren."

"We hebben vastgesteld in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart dat onze inlichtingenpositie te zwak was, dat we niet wisten wat precies de bedreigingen waren. Daar willen we iets aan doen. Het is onze opdracht om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en om die ook te delen met gerecht en politie, zodat we gepast kunnen optreden bij een dreiging tegenover ons land."