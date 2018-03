Vaste "Star Wars"-componist John Williams stopt na het 9e deel

De naam van Williams is al van bij het prille begin onlosmakelijk verbonden met "Star Wars". Sinds de eerste film, "Star Wars: Episode IV: A New Hope", componeerde hij de muziek voor alle delen van de franchise. Hij schreef ook soundtracks voor andere legendarisch geworden films en filmreeksen als "Indiana Jones", "Jaws", "Jurassic Park", "E.T. the Extra-Terrestrial", "Schindler's List", "Home Alone" en "Harry Potter". Zijn lange carrière leverde hem al een indrukwekkende 51 Oscarnominaties en vijf gewonnen Oscars op.

Na "The Last Jedi" - dat eind vorig jaar uitkwam - lijkt het einde van Williams' "Star Wars"-carrière echter in zicht te komen, al stapt hij nog niet onmiddellijk op. "We weten dat J.J. Abrams nu [Episode IX] voorbereidt, dat ik hopelijk volgend jaar voor hem ga doen. Ik kijk ernaar uit. Het zal een reeks van negen [films] afronden. Dat zal voor mij genoeg zijn", verklaarde de componist op de Amerikaanse klassieke radiozendender KUSC.

"Na de eerste film in 1977 had niemand van ons het idee dat er nog een tweede zou volgen", aldus Williams. "Het is op de meest verbazingwekkende manier onstaan".

De franchise zal volgens Williams wel nog lang blijven bestaan. "Disney Studios zal waarschijnlijk verdergaan. Zoals je weet, heeft Disney de rechten voor Lucasfilm verworven, en waarschijnlijk zullen ze nog wel tientallen jaren doorgaan." "Star Wars: Episode IX", dat nog geen volledige titel heeft, komt uit op 20 december 2019.