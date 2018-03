Verdachte van moord op burgemeester Moeskroen rukt enkelband los

De jongeman van 18 die verdacht wordt van de moord op Alfred Gadenne, de vroegere burgemeester van Moeskroen, heeft gisteren zijn elektronische enkelband zelf losgetrokken. De politie kon de jongen intussen wel oppakken. Vandaag moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die heeft beslist om de jongen terug te sturen naar de gevangenis. Waarom hij zijn enkelband heeft losgerukt, is nog niet duidelijk.

De 71-jarige burgemeester werd in september vorig jaar gedood, toen hij de poort van de begraafplaats van Moeskroen ging sluiten. Daar werd hij opgewacht door een jongeman met een mes, die hem de keel heeft doorgesneden. De jongen stak de burgemeester dood uit wraak omdat zijn vader zelfmoord had gepleegd, nadat die als stadsarbeider was ontslagen.

Vorige week werd bekend dat de jongeman die de burgemeester om het leven bracht, voorlopig vrij werd gelaten met een enkelband. Dat kwam als een verrassing omdat hij normaal tot de start van zijn proces in de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Bergen zou zitten. De vrijlating gebeurde onder strikte voorwaarden.