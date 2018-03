Veviba: "Inspecteurs van het Voedselagentschap zijn hier dagelijks aanwezig"

Het vleesbedrijf uit Bastenaken kwam in het oog van de storm terecht doordat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de erkenning van het bedrijf introkken, en dat nadat na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels op het vlak van voedselveiligheid.

Veviba zegt dat het sinds 1998 voortdurend samenwerkt met de controleautoriteiten omdat voedselveiligheid altijd al een prioriteit is geweest. De dagelijkse aanwezigheid van inspecteurs van het FAVV in het bedrijf is daar volgens het bedrijf het bewijs van. Vevida heeft er vertrouwen in dat het onderzoek de juiste proportie van de feiten zal aantonen en zal alle nodige maatregelen nemen in samenwerking met de autoriteiten.



Het voedingsbedrijf verwelkomt ook de komst van een manager van SOGEPA (= Sociéte wallone de Gestion et de Participations), die de Waalse regering stuurt opdat Veviba op korte termijn zijn officiële erkenning kan terugkrijgen en zijn activiteiten kan voortzetten."