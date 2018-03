Werkgevers en werkzoekenden geven VDAB meer feedback over sollicitaties

Aan de werkgeverszijde concludeert het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) dat de feedback van de werkgevers over Vlaamse werkzoekenden in 2017 met bijna 42 procent is toegenomen. Het NSZ baseert zich daarvoor op cijfers van de VDAB. In totaal gaven ondernemingen vorig jaar 23.481 keer sollicitatiefeedback.

Toch kan het volgens het NSZ beter. Eind februari waren er 205.219 werkzoekenden in Vlaanderen. En het afgelopen jaar ontving de VDAB 261.913 vacatures. De 23.481 gevallen van sollicitatiefeedback door bedrijven blijven dus aan de lage kant.

Waarom feedback geven?

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: "De werkgeversfeedback kan nuttig zijn om werkzoekenden te helpen met de zoektocht naar een baan. Maar het kan ook nuttig zijn om schijnsollicitaties aan te pakken. Nog te veel mensen zijn niet echt op zoek naar werk of laten een ongemotiveerde indruk na." Ook een stijgend aantal werkzoekenden meldt aan de VDAB zijn of haar ervaringen met potentiële werkgevers. "We proberen onze dienstverlening naar de werkzoekenden te verbeteren", zegt VDAB-woordvoerder Shaireen Aftab. "Als we bijvoorbeeld horen dat ze te weinig ervaring hebben, gaan we kijken of er nood is aan een stage of opleiding."

Vaak voorkomende klachten