Voor het eerst 4 werken van Van Gogh tegelijk te koop op TEFAF

Overmorgen opent The European Fine Art Fair (TEFAF) in Maastricht naar jaarlijkse gewoonte de deuren. De toonaangevende kunstbeurs kan deze keer op een unicum bogen: ze heeft liefst 4 vroege schilderijen van Van Gogh in huis gehaald die allemaal te koop zijn, een unicum.

Het gaat onder meer om "Stadsgezicht met ophaalbrug", een werk dat Van Gogh in 1885 in Nuenen bij zijn moeder achterliet. De grootmoeder van de huidige eigenaar kocht het in 1904 in Rotterdam. Sindsdien is het in privébezit. Het is geleden van een expo in 1960 in Parijs dat het aan het brede publiek is getoond. Volgens de handelaar die het verkoopt, moet het 1,4 miljoen euro opbrengen.