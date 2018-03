Vrouw veroordeeld na inslikken 110 bolletjes cocaïne

De vrouw landde in december met een vlucht vanuit Brazilië via Marokko op Brussels Airport. De douane vond het verdacht dat de vrouw amper kledij op zak had, gezien de reis die ze had afgelegd. Ze werd ondervraagd en bij controle bleek ze 110 bolletjes met cocaïne te hebben ingeslikt. Ze verklaarde dat ze 4.000 euro had gekregen om de drugs te smokkelen. De opdrachtgevers werden niet gevonden.