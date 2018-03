Waregemse café-uitbater die klanten filmde in toiletten in de cel

Begin januari stapte een klant naar de politie nadat ze ontdekte dat er een kleine camera was bevestigd in de deurgleuf van een toilet. Het parket opende een onderzoek naar voyeurisme en de speurders vonden op verschillende computers en externe harde schijven zo'n 300 filmpjes uit de damestoiletten. Jonge vrouwen die vaak gefilmd werden, hadden op de computers van de cafébaas een eigen verzamelmap. De cafébaas verzamelde ook kinderporno, maar het is niet duidelijk of hij die ook verspreidde.

De raadkamer moet binnenkort beslissen of de man verder aangehouden blijft.