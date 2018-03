Wie ging Damso de voorbije edities voor als officiële WK-artiest?  

WK 2014 - Stromae - "Ta fête"

Voor het vorige WK in Brazilië koos de Voetbalbond als officieel nummer voor ons land voor een bestaand lied van Stromae, "Ta fête". Het is het openingsnummer van zijn succesplaat "Racine Carrée" , uit 2013. "Ta fête" wordt pas in aanloop naar het WK uitgebracht als aparte single. Stromae neemt een nieuwe videoclip op voor het nummer. Hij is daarin onder meer te zien op het veld van het Koning Boudewijnstadion, in de spelersbus van ons nationale elftal en in de fitness, op de loopband naast doelman Thibaut Courtois. De keuze van de Voetbalbond valt niet toevallig op Stromae: de Brusselaar is op dat moment razend populair, en kent veel Duivels persoonlijk.



WK 2002 - geen officieel lied, wel "Du" en de Brabançonne onder leiding van Clouseau

Voor het WK in 2010 (Zuid-Afrika) en 2006 (Duitsland) raken onze Rode Duivels niet gekwalificeerd. In 2002 zakt de Belgische delegatie wel af naar Azië, waar het tornooi wordt gespeeld in Japan en Zuid-Korea. Een officiële nationale WK-hymne komt er dan niet. Wel krijgen de Rode Duivels in Japan het bezoek van Clouseau. De broers Wauters krijgen de spelers die op dat moment in de Duitse Bundesliga spelen, onder wie latere bondscoach Marc Wilmots, zover om de Duitse überklassieker "Du" in te zetten, zij het met frisse tegenzin. Niet veel later wordt de hele ploeg bij het meezingmoment betrokken. De beelden van de Rode Duivels, die in een kring de Brabançonne inzetten, veroveren een plaats in het collectieve geheugen.



WK 1998 - géén Belgisch WK-lied, wel officieel WK-lied van een Belg

Ook vier jaar eerder, wanneer onze Rode Duivels zich plaatsen voor het WK in buurland Frankrijk, trekt ons land naar het tornooi zonder officieel aanmoedigingslied. Het officiële WK-lied waarmee Frankrijk dan weer uitpakt is wél deels van Belgische makelij: onze Axelle Red zingt samen met de Senegalese ster Youssou N'Dour het nummer "La cour des grands".

WK 1994 - Rode Duivels zingen zélf oervals "Go West"

Voor het WK in 1994 pakt de Voetbalbond wél uit met een eigen nummer, en wat voor één. Enkele Duivels zingen een cover in van "Go West". Ze trekken voor het WK immers westwaarts, naar de VS. Dat voetballen toch een heel ander vak is dan zingen, bewijzen onder meer Lorenzo Staelens, Marc Degryse, Danny Boffin en Franky Van der Elst. Resultaat: een oervalse maar hilarische, Nederlandstalige versie van "Go West". Met passages als "gaan we met een bus?", "mag mijn vrouw ook mee?" en "zullen er daar op het terrein wel witte lijnen zijn?". We geven u ook nog enkele repetitiebeelden mee, waar wijlen Robert Mosuse de Duivels met een engelengeduld toonladders probeert aan te leren.



WK 1990 - (opnieuw) werk van Will Tura

Ook bij deze editie van het wereldkampioenschap in Italië blaakte de Voetbalbond niet bepaald van inspiratie. Ze doen - net als 8 jaar eerder - een beroep op de keizer van het Vlaamse lied, Will Tura. Die maakt een licht aangepaste versie van zijn WK-nummer uit 1982. (zie verder), deze keer met catchy synthesisers. "De Rode Duivels gaan naar Rome" wordt een hit. In hetzelfde jaar waagt Italo-Belg Rocco Granata zich ook aan een WK-lied in het schlagergenre met als titel "Mundiale, pintje halen". Sportcommentator Rik De Saedeleer speelt een glansrol in de bijhorende videoclip.



WK 1986 - recyclage van de Mexico-hymne uit 1970

Aan het haast mythische wereldkampioenschap in Mexico, waar de Rode Duivels een vierde plaats behaalden, is een iets minder mythisch WK-lied verbonden. In 1970 werd het WK al eens georganiseerd door Mexico. De Rode Duivels strandden toen in de groepsfase. Ze werden toen nochtans aangemoedigd door de Antwerpse groep De Strangers, met de hymne "We gon nor Mexico". Dat nummer wordt in 1986 opnieuw vanonder het stof gehaald als officieel WK-lied. Ook Will Tura herwerkt zijn eerder WK-nummer tot "De Rode Duivels gaan naar Mexico".



WK 1982 - het eerste noemenswaardige WK-lied