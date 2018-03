Sam Dillemans schildert de Grote Oorlog

"Sam Dillemans", zo heet de eigen tentoonstellingsruimte in Borgerhout van kunstenaar Sam Dillemans (53), waar vanavond de nieuwe tentoonstelling "Goodbye to all that. Paintings of the great war" opent.

De Groote Oorlog

Al in 2015 begon Sam Dillemans te werken rond de Groote Oorlog. Vooral de figuur van de soldaat interesseert hem. "In de soldaat vind ik een amalgaam van verschrikkelijke dingen: water, ratten, staal, bloed." zegt Dillemans aan VRT NWS.

Wie op een afstand van Dillemans' werken gaat staan zal meer details ontdekken. Maar om te schilderen heeft de kunstenaar die afstand zelf niet nodig. "Ik win heel veel tijd door de kennis die ik in mijn jeugd heb opgebouwd. Ik weet welk effect mijn penseelstreek op een afstand heeft. Ik moet dus niet heel de tijd heen en weer lopen om mijn werk vanop acht meter te bekijken."

Gerecycleerde kunst

Voor zijn schilderijen maakt Dillemans vaak gebruik van oude werken. Werk van zondagsschilders dat hij koopt bij een tweedehandswinkel of op een rommelmarkt, maar ook eigen werk waarover hij niet tevreden was. Hij overschildert dan de werken in zwart-wit, om ze hun eigen karakter mee te geven. "Soms schilder ik een landschap waarover ik niet tevreden ben, maar waarvan ik weet dat ik het later misschien nog kan gebruiken. Op die manier is het niet verloren."

Sam Dillemans is geboren in Leuven, maar woont en werkt al tientallen jaren in Antwerpen. Met zijn eigenzinnige kunst wist hij niet alleen België, maar ook de internationale kunstwereld te veroveren.

Exposeren in eigen ruimte geeft Dillemans de kans om het bezoek laagdrempelig te houden, een toegangsticket kost € 5. De expo in Borgerhout is nog te zien tot 16 december.