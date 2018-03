"Riverdale"-actrices klagen versmalde taille op foto's aan: "Dit zijn onze lichamen niet"

Reinhart (foto boven) speelt in de Amerikaanse reeks "Riverdale" Betty en Mendes (foto hieronder) is Veronica. In de Amerikaanse Cosmopolitan werden in februari de authentieke foto's gepubliceerd. De foto's verschenen ook in de maarteditie van Cosmopolitan Philippines, maar daar zagen ze er enigszins anders uit. Reinhart plaatste gisteren op Instagram beide foto's naast elkaar. Daardoor is duidelijk te zien dat in de Aziatische editie van het modetijdschrift de taille van de actrices fel versmald is met Photoshop.