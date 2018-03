Algemeen Boerensyndicaat eist meer transparantie: "Het is vijf na twaalf"

ABS spreekt van "een zoveelste slag in het gezicht van onze leden", nu er opnieuw een schandaal is losgebarsten rond slachthuisgroep Verbist. Veehouders zijn "elke dag in de weer om hun dieren de beste zorgen te geven met respect voor alle regelgeving die daarbij komt kijken op het vlak van dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid", luidt het.



"Verderop in de agrovoedingsketen worden opnieuw alle inspanningen die gebeuren op de boerderijen teniet gedaan, op een wijze die door niemand kan goedgepraat worden."



ABS roept iedereen in de sector op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Aan minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) vraagt de organisatie om "de al zwaar getroffen vleesveehouders te ondersteunen door een aantal maatregelen te nemen die de financiƫle druk op de veehouderijen kunnen verlagen".