"Coming world remember me" is met 300.000 terracottabeeldjes halfweg

Op papier ziet het er makkelijk uit. Zet 50 dagen lang 12.000 beeldjes per dag uit, en je krijgt een landschapskunstwerk van 600.000 terracottabeeldjes, voor elk slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem ééntje. Dat was het plan van vzw Kunst, en na een maand zit alles op schema, meer nog, er is een kleine voorsprong. In De Palingbeek in Zillebeke bij Ieper groeit dag na dag een indrukwekkend landschapskunstwerk, in niemandsland, tussen de Duitse en Britse linies van 100 jaar geleden.

Ei op komst

Intussen is centraal op de site ook een groot betonnen plateau gegoten, waarop ook al een stalen frame is gelast. Dat frame wordt de komende dagen en weken bezet en zal uiteindelijk een oerei worden, uit het brein van kunstenaar Koen Vanmechelen. Het oerei moet de levenskracht tonen die de mensheid van vandaag drijft en overeind houdt, midden het nadenken over het verleden, en over de 600.000 slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in ons land.

Centrale sokkel en basis voor het oerei.

Op schema

Elke dag komen andere groepen vrijwilligers de beeldjes plaatsen, en het is hun doorzettingsvermogen dat ervoor zorgt dat alles op schema zit. In februari was er veel zon, maar evengoed waren er sneeuw-, hagel- of ordinaire regenbuien. En er stond vaak ook een bijtende wind over het niemandsland.



Maar het weer is er niet in geslaagd om roet in het eten te gooien. Zonder al te grote tegenslagen opent het project officieel eind deze maand, zoals voorzien. Bezoekers kunnen dan tot 11 november komen kijken, maar ook tussen de beeldjes wandelen.