België loopt 212 miljoen mis door foutieve weergave CO2-uitstoot

Bij de aankoop van een wagen betaalt u een “belasting op inverkeerstelling”. Deze eenmalige belasting wordt onder meer berekend aan de hand van de CO2-uitstoot van uw auto. Bovendien betaalt u een jaarlijkse verkeersbelasting, die ook gebaseerd is op de CO2-uitstoot.

Maar er is een groot verschil tussen de gemeten CO2-uitstoot van personenwagens in de ‘echte wereld’, in het verkeer dus, en de gemeten uitstoot in het laboratorium (wanneer een nieuw automodel op de markt wordt gebracht). Volgens een rapport van de "International Council on Clean Transportation" was het verschil in 2016 gemiddeld 42%.