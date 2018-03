Werknemer Voetbalbond: "Ik denk niet dat iemand wist welke teksten Damso schrijft"

Was het idee helemaal absurd? Nee. Damso heeft inderdaad een achtergrond die parallel loopt met veel van onze Duivels, is een voorbeeld van succesvolle integratie en is zeker in het Franstalige gedeelte bezig aan een steile opmars. "We vernieuwen ook graag", laat diezelfde medewerker weten. "We willen niet altijd kiezen voor de platgetreden paden." Dat er bij het EK 2016 voor Dimitri Vegas en Like Mike gekozen werd, was hij blijkbaar vergeten.

Intussen waren er in de kranten en op nieuwssites al zoveel "moeders geneukt" en zaten er al zoveel "vuisten in achterwerken", dat er alleen nog een weg terug was. Maar dat zagen ze aan de Houba De Strooperlaan niet in. "Sperma in de ogen". Om het met een tekstflarden van Damso te zeggen.

"Eigenlijk is het al minstens 24 uur duidelijk dat er maar twee opties zijn", laat een voormalig communicatiemedewerker gisterenmorgen off the record weten. "Of je laat de buitenwereld weten dat je het Damso WK-lied afvoert, of je haalt de zanger voor de camera en zorgt ervoor dat hij de gemoederen kan bedaren. Laat hem zeggen dat hij het allemaal niet zo bedoelt en dat hij het WK-lied samen met een vrouw zal zingen." Intussen was de maatschappelijke verontwaardiging te ver gevorderd om de tweede optie nog te overwegen.