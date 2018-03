Met oorverdovend geloei houdt walrus Nikolaj de inwoners van Harderwijk in de buurt van de zoo uit hun slaap. De kolos uit het dolfinarium in de Gelderse stad voelt lentekriebels en verleidt de wijfjes in het bassin ernaast met een lokroep van om en bij de 100 decibel. En het werkt, want Nikolaj sloeg al twee dames aan de haak.