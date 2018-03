Broodthaerskabinet opent in het S.M.A.K. in Gent

Broodthaers was een van de meest invloedrijke figuren in de 20e-eeuwse kunstgeschiedenis. Hij brak ook internationaal door.

Kort na de opening van het Smak in 1999 werd de "Grande casserole de moules" verworven. Het bekende werk "De mosselpot" (foto) is sindsdien een van de publiekslievelingen van het museum.

Het werk "Le pense-bête" (1964, foto hieronder) wordt beschouwd als het scharnierpunt tussen Marcel Broodthaers’ dichtersbestaan en zijn beeldend kunstenaarschap. Dit werk zit ook in de collectie en wordt getoond in het Broodthaerskabinet. Door een aantal onverkochte exemplaren van zijn laatste dichtbundel in plaaster te zetten, maakte hij het lezen van de bundel bijna onmogelijk. Hierdoor ontstond een object dat, tot zijn eigen verbazing, als kunstobject veel meer interesse opwekte dan de dichtbundel op zich ooit had gedaan. Broodthaers sprak over "Le pense-bête" als zijn eerste "proposition artistique", zijn eerste daad als beeldend kunstenaar.