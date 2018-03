Chinese Volkscongres "kroont" president Xi Jinping tot heerser, onbeperkt in de tijd

Nu stond er geen limiet op de functies als partijleider en bevelhebber van het leger en had Xi in theorie ook zonder het presidentschap achter de schermen de macht kunnen blijven uitoefenen. Toch is het de voorbije decennia een traditie in China dat de leider die functies combineert, zij het maximaal tien jaar. Die laatste voorwaarde vervalt dus en daarom wordt Xi de machtigste leider van het land genoemd sinds Mao Zedong.

Net zoals veel communistische regimes kent de Volksrepubliek China een parallelle machtstructuur. Zo is er de staatsstructuur met lokale overheden, een nationaal parlement of Volkscongres en een regering met premier en president. Daarnaast staat de communistische partij met een nationaal partijcongres, een centraal comité van meer dan 200 kopstukken en daarboven het uitvoerend orgaan van zeven mannen in het politburo en de partijleider. De partij staat daarbij boven de staat en controleert ook het leger.

Op het eerste zicht stelt dat niet veel voor, want de president heeft in de Volksrepubliek China niet zo veel macht. De echte macht ligt vooral bij de twee andere functies van Xi Jinping, die als voorzitter van de communistische partij en van de Centrale Militaire Raad . In de praktijk is er voor die functies geen limiet in tijd, maar de voorbije decennia vielen ze altijd samen met die van de president die internationaal meer uitstraling heeft.

"De excessen van Mao voorkomen"

Mao mag dan het symbool zijn van de communistische Volksrepubliek, die hij in 1949 heeft uitgeroepen, hij was niet altijd alleenheerser. Na zijn rampzalig economisch experiment van de "Grote Sprong Voorwaarts (achterwaarts eerder)" eind de jaren 50 werd Mao politiek zelfs op een zijspoor gezet door de meer gematigde president Liu Shaoqi (en Deng Xiaoping).

De bloedige Culturele Revolutie die Mao in de jaren 60 ontketende, was dan ook vooral een afrekening met Liu en Deng en bedoeld om Mao in zijn almacht te herstellen. Mao werd verheerlijkt via een ongeziene personencultus, maar was vooral alleenheerser omdat hij voortdurend de fracties binnen het regime tegen elkaar uitspeelde in opeenvolgende zuiveringen, waaraan ook de machtige legerleider Lin Biao niet ontsnapte.

Na zijn dood van Mao in 1976 liet zijn aangeduide opvolger Hua Guofeng de kliek achter de Culturele Revolutie (de "bende van vier" met de weduwe van Mao) opsluiten om vervolgens zelf de laan uitgestuurd te worden toen Deng Xiaoping als een feniks uit de politieke as verrees, niet om de mantel van Mao over te nemen, wel om diens "excessen in de toekomst te voorkomen".