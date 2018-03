Dakloze pianovirtuoos die eind 2014 viraal ging, is overleden

"Het was liefde op het eerste gezicht." Zo omschreef Ryan Arcand in november 2014 zijn kennismaking met de piano in een pleeggezin bij wie hij op 8-jarige leeftijd terechtkwam. Maar met het ouder worden ging het grondig fout in zijn leven, vooral door overdadig alcoholgebruik. Als dakloze probeerde hij in Edmonton te overleven. Dankzij een pianoproject in openlucht in die Canadese stad in 2014 kon de toen 43-jarige Arcand zijn muziektalent tonen. Het filmpje daarvan ging onmiddellijk viraal en klokte intussen af op bijna 12 miljoen views. Zijn alcoholverslaving kreeg hij ook daarna niet onder controle. "En dat werd zijn dood", aldus een priester die hem kende. Komend weekend wordt hij begraven.