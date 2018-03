Heisa rond Damso en WK-lied ook opgepikt in Washington Post

De keuze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor rapper Damso als zanger van de Belgische hymne voor het WK in Rusland had binnen de landsgrenzen al heel wat stof doen opwaaien, maar heeft ook het buitenland bereikt. Zo werd het verhaal door The Washington Post, een van de toonaangevende kranten in de VS, opgepikt. Intussen heeft de Voetbalbond gisteravond laat beslist dat er dan toch geen WK-lied van Damso komt.