De Brusselse rapper Damso gaat het WK-lied dan toch niet maken. De voorbije dagen kreeg de Voetbalbond veel kritiek omdat ze een rapper had gekozen die vrouwen vaak beledigt in zijn liedjes. En dat kan niet vinden ook de meeste zesdejaars van basisschool 't Groentje in Vilvoorde. Al zijn hier ook echte Damso-fans.