Rapper Damso heeft vanochtend een muziekfragment via zijn Twitteraccount verspreid. Het is nog niet duidelijk wat erachter zit en of dit een fragment uit het WK-lied is, maar de post is in een halfuur tijd al meer dan 1.078 keer geretweet. Bij platenfirma Universal wil men voorlopig geen commentaar kwijt. Gisteravond heeft de Voetbalbond beslist niet meer met Damso samen te werken voor het WK-lied.