De Block: "Tot nu toe geen gevaar voor de volksgezondheid"

Uit onderzoek van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bleek dat er bij Veviba gesjoemeld werd met etiketten, waardoor het vlees jonger leek dan het was. Ook vlees dat niet voor menselijke consumptie mag gebruikt worden, werd toch verwerkt.



Minister De Block laat weten dat in de stalen van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid geen bacteriën of virussen zijn opgedoken. "Dat is redelijk geruststellend, maar we gaan nu wel nog specifiek de stalen van Veviba controleren."



Die controle neemt een paar dagen in beslag. Op de resultaten daarvan is het dus nog even wachten. Maandag geven de ministers De Block en minister van Landbouw Ducarme (MR) meer uitleg in de Kamercommissie Volksgezondheid.