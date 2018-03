Elke dag bijna vier minuten erbij: maart is de beste "groeimaand" voor daglicht

Overigens kunnen we binnenkort, op 18 maart, rekenen op 12 uur, 1 minuut en 54 seconden daglicht. We hebben dan een kantelpunt bereikt waarop het langer licht is dan donker op een dag.

Als we naar de efemeriden - zonsopgang, zonsondergang, stand van de maan enz. - voor Ukkel kijken, zien we dat vandaag de zon om 7u10 is opgekomen: zowat twee minuten vroeger dan gisteren. Idem voor de zonsondergang: die staat voor vandaag ingeschreven op 18u37, tegenover 18u35 gisteren. Tegenover gisteren winnen we, op één dag tijd, 3 minuten en 52 seconden.

Dat laatste was gisterenavond het geval in grote delen van het land, waardoor we in het westen tot voorbij 19 uur nog duidelijk licht aan de horizon konden zien tijdens de schemering. Overigens zullen we met de intrede van de zomertijd - in de nacht van 24 op 25 maart - uiteraard sowieso plots een uur langer licht hebben 's avonds, maar we zijn 's morgens dan wel een uur licht kwijt.

Uiteraard is die gewaarwording van de hoeveelheid licht relatief: de ene dag kan het grijs en betrokken zijn wanneer de zon opkomt of ondergaat, en op een andere dag kan het helder zijn.

Bijna vier minuten per dag: het gaat dus hard in deze periode. Maart is altijd de maand waarin er het meeste daglicht bijkomt. Tijdens de hele maand maart zullen we er in totaal 1 uur, 59 minuten en 39 seconden hebben bijgewonnen. Geen enkele maand doet beter: enkel februari en april komen in de buurt.

De langste dagen van het jaar beleven we uiteraard pas in de tweede helft van juni, met 21 juni als uitschieter. In de weken die daaraan voorafgaan, groeien de dagen niet zo veel meer dan rond deze periode: ongeveer anderhalve minuut rond 5 juni, en zo vrij snel verder neerwaarts. Op 22 juni zijn we vier seconden kwijt tegenover de langste dag, maar geen nood: het gaat niet meteen de dieperik in. Nog wekenlang zal het lang genoeg licht blijven voor een barbecue - als het weer meezit natuurlijk.