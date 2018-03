De Voetbalbond slaat mea culpa

“We hebben ook vastgesteld dat de impact van aanstelling van Damso derwijze was dat het niet oké was”, zegt Joseph Allijns. “Dat we moeten rekening houden met de gevoeligheden binnen onze maatschappij en als grootste sportorganisatie kunt ge u niet permitteren om een belangrijk segment, de vrouwen en anderen, zomaar ten zijde te schuiven."

"Ik denk dat we puur en alleen gezegd hebben, we zijn verkeerd, we moeten die beslissing recht zetten en dat heeft niets te maken met sponsors of het verlies van gelden Dat heeft niet gespeeld, zeker niet bij Joseph Allijns die de aanzet heeft gegeven.", aldus Allijns.