De zomervakantie is dichterbij dan u denkt: laat u tijdig vaccineren, ook voor dichtbijvakanties

Nu het maart is, bereiden miljoenen Belgen zich voor op hun voorjaars- of zomervakantie. Heel wat reisklinieken hebben het de komende maanden dan ook enorm druk met het toedienen van vaccinaties of het geven van reisadvies.

Om die reden adviseert het ITG alle Belgische reizigers om zich grondig te informeren over hun vakantiebestemming, en zich daarnaast minstens vier weken op voorhand te laten vaccineren. Dit kan zowel in een reiskliniek als bij de huisarts. Enkel voor gele koorts kan u niet terecht bij die laatste. In een reiskliniek krijgt u ook gespecialiseerd reisadvies over uw bestemming, bijvoorbeeld voor langdurige reizen in de tropen.

Een gewaarschuwd mens is er twee waard

"Het reisadvies geldt voor iedereen, ook voor ervaren reizigers en mensen die familie bezoeken in hun land van herkomst. Ook zij moeten zich goed informeren en laten vaccineren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee", zegt dr. Ula Maniewski van het ITG.

Zelfs als u de ontspanning opzoekt dichter bij huis, is het nog steeds belangrijk om u goed te informeren over de gezondheidsrisico’s van uw vakantieland. Het door teken overgebrachte tekenencefalitis, wat een ontsteking veroorzaakt in de hersenen of het hersenvlies, komt bijvoorbeeld voor in bosrijke gebieden in Centraal-Europa, zoals Oostenrijk.

Het beste maakt u dus een maand op voorhand een afspraak om u te laten vaccineren. Houd er wel rekening mee dat wachttijden in reisklinieken zoals het ITG momenteel al oplopen tot twee weken. Op hun website vindt u ook reisadvies terug per land, en er wordt specifiek aandacht besteed aan dichtbijvakanties.