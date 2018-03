Delhaize en Bio-Planet roepen rundsstaart terug

De terugroeping gebeurt in de nasleep van het onderzoek naar het slachthuis Veviba in Bastenaken. Daar zou gesjoemeld zijn met etiketten en met vlees dat niet bestemd is voor consumptie.



Het gaat om alle lotnummers van de rundsstaart van het merk Delhaize met EAN-code: 225451000XXXX, die verkocht werden tot en met 8 maart. "Tot op heden hebben wij geen melding van het FAVV dat er andere producten betrokken zouden zijn", aldus Delhaize.



Delhaize heeft de betrokken producten al uit de winkel gehaald. Aan de klanten die dit product hebben gekocht, wordt gevraagd om het niet te eten en het terug te brengen naar een Delhaize-winkel. Wie het toch zou hebben gegeten en spijsverteringsstoornissen krijgt, raadpleegt best de huisarts.



Klanten kunnen voor meer informatie terecht op het gratis nummer 0800/95 713.