Delhaize en Colruyt zetten samenwerking met vleesbedrijf Veviba stop na "onherstelbare vertrouwensbreuk"

Vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, eigendom van de West-Vlaamse familie Verbist, kwam vorig jaar al onder vuur. Toen doken beelden op van wantoestanden in hun slachthuis in Izegem.



Gisteren raakte dan bekend dat het slachthuis in Bastenaken de regels over voedselveiligheid had overtreden. Vlees dat niet bedoeld is voor consumptie was toch verwerkt en er was gesjoemeld met etiketten, waardoor het vlees jonger leek dan het in werkelijkheid was.



Delhaize en Colruyt besloten toen al om alle producten van Veviba uit de rekken te halen. Vandaag gaat Delhaize dus nog een stap verder: de samenwerking met Veviba wordt volledig stoptgezet.



Wanpraktijken

"Delhaize wil haar klanten de garantie bieden dat ze op elk moment in volle vertrouwen veilige, kwaliteitsvolle producten kunnen kopen in haar winkels", klinkt het in een mededeling.



"De vastgestelde wanpraktijken zijn absoluut onaanvaardbaar voor Delhaize en hebben het vertrouwen in alle ondernemingen van de Veviba Groep op een onherstelbare manier geschonden. Delhaize maakt geen enkel compromis inzake voedselveiligheid en duldt dan ook geen enkele inbreuk hierop."



"Bijgevolg werd de beslissing genomen om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten en dit met alle filialen van de Veviba Groep. Het gaat om de bedrijven Veviba in Bastogne, Adriaens in Zottegem, Lanciers in Rochefort en Verbist in Izegem."

Colruyt

Ook Colruyt Group heeft beslist om de samenwerking met de voltallige groep Verbist op te schorten "omwille van ethische redenen". "Dit houdt in dat we geen nieuwe bestellingen meer plaatsen bij de verschillende slachthuizen van groep Verbist", laat de warenhuisgroep weten.



"Gebeurtenissen zoals deze schaden onze reputatie, en die van de hele keten. We overwegen daarom verdere juridische stappen te nemen. Daarnaast willen we vooral onze klanten geruststellen. Vandaag ligt er geen enkel product meer in onze rekken dat via de versnijzaal of diepvrieszaal van Veviba in Bastenaken is gepasseerd. Wij lieten gisteren al alle producten, een tiental rundsbereidingen, uit de rekken van de betrokken Colruyt-, OKay- en Bio-Planet-winkels halen", legt Colruyt uit.



"De rundsbereidingen die vandaag in onze rekken liggen zijn afkomstig van andere leveranciers en vormen geen enkel risico voor de gezondheid. Alleen de karkassen die we vandaag nog hebben van de slachtvloer van Veviba – deze slachtvloer kwam overigens niet in opspraak - zullen we nog verwerken. Omdat we bijkomende controles op die karkassen laten uitvoeren én die karkassen volledig zelf verwerken in ons eigen vleesverwerkende bedrijf, kunnen we garanderen dat deze 100 % veilig zijn."

Voldoende capaciteit