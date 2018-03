Demir over Damso: "Dit is een overwinning voor gelijke kansen"

"Ik ben zeer tevreden", reageert Demir. "Ik heb van in het begin gezegd dat ik zijn teksten zeer vrouwonvriendelijk vind en dat ik me niet kan voorstellen dat de Rode Duivels hun merk aan zo'n rapper willen koppelen. Dus ik denk dat dit een grote overwinning is voor gelijke kansen."

Ook vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) reageert tevreden. "Damso mag rappen over wat hij wil en wanneer hij dat wil. Maar als de voetbalbond zegt dat ze respect en antidiscriminatie belangrijk vinden, gaat het voor mij ook over anti-seksisme. Dan was dit de verkeerde boodschap."

Damso is een Brusselse rapper met roots in Kinshasa, Congo. Hij zou normaal gezien het officiële WK-lied maken voor de Rode Duivels, maar ligt onder vuur omdat hij in verschillende liedjes zeer vrouwonvriendelijke teksten gebruikt.