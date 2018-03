Staking bij AB InBev is opgeheven na akkoord

Het akkoord van vanavond ligt in het verlengde van een eerder gesloten overeenkomst. Directie en bonden hebben afgesproken om voorlopig niet te communiceren over de inhoud van het akkoord. Dat reserveren ze voor het personeel. "De werknemers krijgen maandag toelichting."

Wat was er aan de hand bij de brouwerij?

AB InBev wil herstructureren bij de depots. Het eerste depot dat een reorganisatie ondergaat, is dat van Hasselt: vier werknemers zouden van de werkplaats in Leuven naar Hasselt moeten gaan. Onderhandelingen over de herstructureringen draaiden op niets uit en daarom blokkeerden boze arbeiders al sinds donderdagochtend depots in het hele land.



De vakbonden wilden compensaties voor de herstructureringen, zoals motivatiepremies en extra kilometervergoedingen, maar de directie vond de financiële eisen te ver gaan.



Gisteren en vandaag gaf de directie geen krimp, maar rond 20.30 uur kwam dan toch het nieuws dat de directie en de vakbonden een akkoord hebben bereikt.