Bestelwagen door middenberm in Ternat: E40 vrijgemaakt

Op de E40 in Ternat is vanochtend rond 6.30 uur een bestelwagen door de middenberm gegaan. Het busje reed in de richting van Gent, ging dwars door de middenberm en kwam daardoor in botsing met een drietal auto's die in de richting van Brussel reden.

"De ravage was groot", vertelt VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman. "Brokstukken en glasscherven lagen verspreid over de weg. Maar - een geluk bij een ongeluk - niemand raakte gewond. Daardoor kon al snel begonnen worden met de takeling van de voertuigen."

Om de brokstukken te ruimen, heeft wegpolitie de snelweg een tijdlang in beide richtingen afgesloten tussen Ternat en Affligem. Na 7 uur werd in beide richtingen al één rijstrook vrijgegeven en een uur later waren in beide richtingen twee rijstroken vrijgemaakt voor het verkeer. Iets voor 9 uur was de weg volledig vrijgemaakt.