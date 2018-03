Eindelijk duidelijk: André Gyselbrecht riskeert 30 jaar cel

Tegelijk ontstond er onduidelijkheid. Hoe zat het met de processen die al begonnen waren? Of met dossiers waarover al was beslist dat ze voor een correctionele rechtbank zouden komen, terwijl ze eigenlijk ook door een assisenhof behandeld hadden kunnen worden?

Eind vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de hervorming van assisen die minister van Justitie Geens (CD&V) had doorgevoerd. Die beslissing had zware gevolgen. Vanaf 12 januari kwamen de zwaarste zaken daardoor opnieuw voor het hof van assisen. En de gewone, correctionele, rechtbanken konden ook niet langer straffen uitspreken tot 40 jaar cel, maar slechts tot 20 jaar.

Problemen bij verschillende processen

Onder meer in het proces over de kasteelmoord gaf dat problemen. De aanklagers vroegen de maximumstraf van 30 jaar cel voor de hoofdbeklaagde André Gyselbrecht. Maar volgens zijn advocaat klopte dat niet: "Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof kan Gyselbrecht nog maximaal 20 jaar krijgen, geen 30."

De situatie leidde ook tot een opmerkelijke uitspraak van het openbaar ministerie in een rechtszaak over een moord in het Antwerpse Merksem. "Door het geknoei van onze wetgever kan ik nu slechts 20 jaar eisen, want sinds de tussenkomst van het Grondwettelijk Hof is dat de maximumstraf", stelde advocaat-generaal Alexandra Van Kelst.