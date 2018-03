Werknemer Veviba: "Het vlees zag eruit als een koeienvlaai"

De man werkt bij Veviba, het bedrijf dat in opspraak is gekomen door gesjoemel met etiketten en het verwerken van vlees dat niet bestemd was voor menselijke consumptie.



De man beschrijft hoe vlees verkocht werd dat eigenlijk niet meer verkocht zou mogen worden. Hij lijkt het daarbij vooral te hebben over ingevroren vlees dat naar het buitenland wordt uitgevoerd, onder meer naar Kosovo.



Volgens de anonieme getuige werd er veel te weinig schoongemaakt in het bedrijf en lag er vaak bebloed vlees op de grond. Vlees dat ontdooid werd, omschrijft hij als een groene, stinkende koeienstront. Hij beschrijft ook het gesjoemel met de houdbaarheidsetiketten.