Hoe Juncker zijn kabinetschef een Europese topfunctie bezorgde

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ligt zwaar onder vuur. Hij heeft ervoor gezorgd dat de man die zijn kabinet leidt, Martin Selmayr, in een klap benoemd is tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Dat is de allerhoogste ambtenaar van de Europese administratie in Brussel. Het is allemaal heel snel gegaan, zodat niemand anders zich kandidaat kon stellen. En daardoor zijn er vragen en is er kritiek.